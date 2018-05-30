Главный редактор “Эха Москвы” Алексей Венедиктов экстренно госпитализирован

Журналиста экстренно доставили в одну из столичных больниц.

В Москве экстренно был госпитализирован главный редактор “Эхо Москвы” и журналист Алексей Венедиктов.

Сообщается, что журналист на данный момент находится в хирургическом отделении. Как стало известно, журналист перенес серьезную операцию на почке.

Сам Венедиктов говорит, что чувствует себя вполне нормально, иначе он не смог бы ответить на данные вопросы.

Также, стало известно, что врачи обещают хорошие прогнозы, но Венедиктову придется еще несколько дней находиться в больнице под присмотром врачей.

Также ранее стало известно, что популярный российский певец попал в больницу. Об этом Стас Пьеха рассказал в своем Instagram. Певец не стал называть причину госпитализации, но успокоил фанатов, пообещав, что ничего серьезного не произойдет.