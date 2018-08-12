В Подмосковье две собаки насмерть загрызли свою заводчицу

По предварительной информации, женщина была заводчицей и занималась разведением и выращиванием собак бордосских догов, которые также известны как французские мастифы.

В Подмосковье две собаки насмерть загрызли женщину. Инцидент случился в дерене Вялки Раменского района. Ольга Врадий, представляющая Главное следственное управление СК по Московской области, рассказала, что женщина была заводчицей.

По данным СМИ, женщина занималась разведением собак около 10 лет. Почему собаки напали на свою заводчицу и что стало причиной такой агрессии – пока что не уточняется. Также до сих пор точно не известно, каковой будет судьба собак, насмерть загрызших свою хозяйку. На месте инцидента работают правоохранители, подробности и детали случившегося станут известны позже.