В США котенок пережил 27-километровую поездку под капотом машины

Владельцы случайно услышали жалобный писк под крышкой капота и с трудом спасли нежданного пассажира. О происшествии пишет издание Idaho News.

Брайан Рэй из города Нампа в штате Айдахо привычно вернулся на машине с работы. Вместе с женой он забрался под капот, чтобы выяснить причину странного звука. В отверстии под блоком цилиндров показалась морда котенка. Что примечательно, последнюю остановку житель США делал 27 километров назад. Испуганное животное отказывалось выходить самостоятельно, а рукой его достать не получилось. Поэтому хозяин автомобиля поднял автомобиль домкратом, предоставив супруге возможность вытащить малыша снизу.

Ещё в двигателе женщина заметила кровь на морде котенка. Супруги испугались, что во время поездки он мог получить внутреннее кровотечение и начнет рвать кровью. Но диагноз ветеринаров из приюта оказался более утешительным. Организм котенка успешно пережил происшествие, за исключением нижней, которая оторвалась от десен. Проблему вскоре исправит операция. Животное будет жить под кличкой Шиповник.

Сотрудники приюта объяснили, что небольшие животные могут забираться под капоты автомобилей, желая укрыться от холода и непогоды. Они посоветовали водителям проверять наличие кошек или грызунов в двигателе, постучав по крышке.