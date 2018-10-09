Подозреваемый в убийстве болгарской журналистки признал свою вину

Об этом сообщила мать подозреваемого. Она рассказала, что сын во всем ей сознался со слезами на глазах.

Подозреваемый 21-летний Северин Красимиров в громком деле об убийстве журналистки из Болгарии на данный момент находится под стражей в Германии.

Мать подозреваемого рассказала, что юноша признался в совершении убийства. Она же рассказала о том, что ее сын совершил жестокое нападение, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и теперь ничего не помнит. Также она подчеркнула, что ее сын страдает от умственной отсталости. Раньше он стабильно принимал выписанные ему препараты, но какое-то время назад прекратил. Женщина утверждает, что ее сын не такой и не мог так поступить.

Стало известно, что убийца принял решение бежать в Германию из-за того, что его мать живет в Штаде. Так ему посоветовали поступить его родственники.

Теперь убийца ожидает решения суда о выдаче его болгарским властям. Сам юноша просит, чтобы судебный процесс происходил в Германии, так как считает, что на родине его могут убить.

Напоминаем тело журналистки Виктории Мариновой было найдено на берегу Дуная. Сообщается, что перед убийством девушка была изнасилована.

Тем временем на Украине ультраправые радикалы напали на журналистку и облили ее клеем.