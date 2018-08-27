Под Калугой начался пожар на заводе по производству щебня

Как оказалось, загорелось здание предприятия Пятовского карьероуправления. Огонь не могли локализовать несколько часов.

Сотрудники Главного управления МЧС по Калужской области сообщают о случае, по ходу которого в Дзержинском районе начался пожар. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент зафиксировали на заводе по производству щебня.

Звонок о том, что на предприятии под Калугой началось возгорание, поступил на пульт дежурного пожарной части примерно в час дня 11 октября. Собеседник сотрудника экстренной службы пояснил, что огонь охватил транспортные цеха.

Чтобы ликвидировать возгорание, на место отправили почти два десятка пожарных, а также пять единиц техники. Также известно, что всех сотрудников завода эвакуировали в безопасное место, пострадавших и погибших нет.