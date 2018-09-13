Жена космонавта рассказала о здоровье экипажа "Союза" после аварии

Сегодня, 14:39 \\ Происшествия

Спасатели диагностировали хорошее состояние Александра Овчинина и Ника Хейга. Так сотрудники Центра управления полетами сообщили родственнице в телефонном разговоре.

 Светлана Овчинина передала СМИ слова сотрудников организации. Как услышала жена россиянина, оба члена экипажа после аварии обошлись без травм и увечий. Служба спасения не обнаружила у пассажиров капсулы "Союза" существенных проблем со здоровьем. Вскоре Овчинина и Хейга доставят с места посадки в звездный городок в Щелковском районе Московской области.

Обнадежил и Олег Орлов, глава Института медико-биологических проблем РАН. Он отметил, что перегрузки при аварийной посадке не должны вызвать отклонений в организме экипажа. Точный диагноз медики смогут поставить лишь после тщательного обследования..

Однако ТАСС узнал от инсайдеров несколько другую информацию. Сотрудник космодрома Байконур рассказал о "не вполне хорошем" состоянии космонавтов. Напомним, корабль "Союз МС-10" по неизвестной пока причине потерпел крушение во время полета к МКС.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

В Болгарии полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве журналистки Мариновой

 По неподтвержденной информации, у задержанного имеется сразу два гражданства. Якобы, мужчина имеет паспорта гражданина Румынии и гражданина Молдавии.

Юмористка Светлана Рожкова страдает от редкого смертельного заболевания

Стали известны подробности самочувствия российской знаменитости в юмористической сфере.

После скандала с дракой жена Павла Мамаева подала на развод

 Модель и блогер уже и раньше жаловалась на своего знаменитого супруга и даже говорила,...

Медики назвали лучшие продукты для лечения артрита

 Специалисты составили список продуктов, которые лучше всего помогут избавиться от самой...

В Красноярске грузовик кузовом зацепил мост

 В городе Красноярске произошла авария, в которой грузовик зацепил опору моста своим...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ