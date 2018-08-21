Корабль НЛО потерпел крушение над Санкт-Петербургом

Сегодня, 14:35 \\ Происшествия

Очевидцы рассказали, что инцидент произошел 11 октября примерно в половину восьмого утра. Многие из них уверенны, что таинственный объект - ни что иное как воздушное судно инопланетян.

 Жители Ленинградской области бурно обсуждают событие, которое в четверг произошло на территории Санкт-Петербурга. Как утверждают его свидетели, они видели, как в небе над городом потерпел крушение корабль НЛО. По их словам, именно им являлся огненный объект, который стремительно падал вниз. Глядя на это зрелище, некоторые также пришли к выводу, что это мог быть метеорит.

 Сотрудники местных СМИ обратили в Главное управление МВД города, чтобы узнать, были ли зафиксированы в этот день на севере Петербурга какие-либо возгорания, однако ответ был отрицательным. При этом приверженцы конспирологии заявили, что в государственных органах просто не хотят распространять информацию об НЛО. Тем не менее, у них есть также и другая версия о том, что где-то рядом с Культурной столицей упал самолет, однако об этом также умолчали.

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Автор - Мартина Корф
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