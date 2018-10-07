В Свердловской области скончался пострадавший водитель в аварии с автобусом

11 октября водитель автомобиля, который 10 октября попал в аварию с автобусом в Свердловской области, скончался в отделении больницы. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по данной ситуации.

Полиция сообщила, что автомобиль Mazda 6 вылетела на встречную полосу и врезалась в двигавшийся автобус с пассажирами. Мужчина находился в реанимации, но из-за серьезных травм умер в больнице на следующий день. Сотрудники правоохранительных органов Каменска-Уральского возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспорта».

В аварии пострадало 17 человек. Четверо детей лечатся амбулаторно. Также известно, что водитель легкового автомобиля часто нарушал правила, он даже был лишен водительских прав. По данному делу еще ведутся проверки.

Ранее в Санкт-Петербурге произошла авария, а которой водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на обочину. В результате заноса машина перевернулась и загорелась. Водитель скончался. Полиция выясняет причины данного ДТП.