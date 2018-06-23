В Уфе из-за задымления в ТЦ «Простор» эвакуировали 600 человек

Сегодня, 18:49 \\ Происшествия

На место происшествия выехал целый гарнизон пожарной охраны. В 18:10 кто-то сообщил диспетчеру МЧС о том, что в уфимском торговом центре «Простор» слышен запах дыма.

 В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что из-за задымления администрация уже эвакуировала порядка 600 человек. Среди эвакуированных людей – 200 являются детьми. Тревожный сигнал о задымлении в ТЦ Уфы был сразу же принят спасателями, на место происшествия были направлены 10 машин и 28 пожарных.

Помимо этого, к ТЦ также приехали полицейские и врачи. Пожарные исследователи территорию «Простора». Заявитель сообщал, что запах дыма слышен на 4 этаже, там спасатели нашли источник задымления. Им оказался ремень двигателя вентиляции. Открытого горения не было, тушить было нечего. Однако, местные СМИ отмечают, что экстренная эвакуация и незамедлительная реакция пожарных была выполнена на высшем уровне. Если бы возгорание случилось, то эти слаженные действия могли бы спасти жизни людей.

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Автор - Анна Пушкина
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