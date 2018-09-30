В Екатеринбурге нашли труп сотрудника полиции НЦБ Интерпола

Сегодня, 16:37 \\ Происшествия

По сообщению от руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, труп сотрудника Интерпола был обнаружен в квартире одного из екатеринбургских домов. Также известно, что во время предварительного осмотра на теле мужчины признаков насилия не обнаружили.

 Как стало известно, в Екатеринбурге скончался сотрудник полиции Национального центрального бюро Интерпола. Его труп нашли в городской квартире. Сейчас правоохранители инициировали проверки. По информации, рядом с трупом сотрудника Интерпола была найдена предсмертная записка. Однако, информацию о записке в ГУ МВД РФ по Свердловской области не подтверждают.

Эксперты, сообщают СМИ, не нашли в инциденте признаков криминала. Сейчас правоохранители опрашивают сотрудников погибшего, его родственников и товарищей. Точная причина смерти пока что не сообщается, ее огласят после экспертизы.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

В Болгарии полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве журналистки Мариновой

 По неподтвержденной информации, у задержанного имеется сразу два гражданства. Якобы, мужчина имеет паспорта гражданина Румынии и гражданина Молдавии.

УАЗ назвал цены на обновленный УАЗ «Патриот»

Производство отечественного внедорожника стартовало 20 сентября нынешнего года.

В Болгарии была изнасилована и убита журналистка Виктория Маринова

 Убийство девушки связывают с ее профессиональной деятельностью. 

Медики назвали лучшие продукты для лечения артрита

 Специалисты составили список продуктов, которые лучше всего помогут избавиться от самой...

Спутник запечатлел шокирующие кадры разрушения в Индонезии

 В Сети появилось видео, показывающее последствия индонезийского землетрясения. Материалы...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ