В России умер писатель Олег Павлов

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На 49-м году из жизни ушёл известный писатель России Олег Павлов. За свою жизнь он стал обладателем многих премий, написав десятки произведений. 

  
Сообщение о смерти Олега Павлова появилось на странице Платона Беседина в соцсети. По словам публициста, Павлов по праву считается великим российским писателем. 
Смерть прозаика наступила после инфаркта. Также названа дата и место прощания с Павловым. Похорон состоится 9 октября в московском Больничном храме святого благоверного царевича Димитрия. 
Напомним, что произведения Олега Павлова переведены на различные иностранные языки. Примечательно то, что Александр Солженицын доверил писателю свои публикации писем из фонда 1990-х годов. В 2002 году Павлов стал обладателем премии «Русский Букер».

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Автор - Мария Ткаченко
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