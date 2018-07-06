В России умер писатель Олег Павлов

На 49-м году из жизни ушёл известный писатель России Олег Павлов. За свою жизнь он стал обладателем многих премий, написав десятки произведений.



Сообщение о смерти Олега Павлова появилось на странице Платона Беседина в соцсети. По словам публициста, Павлов по праву считается великим российским писателем.

Смерть прозаика наступила после инфаркта. Также названа дата и место прощания с Павловым. Похорон состоится 9 октября в московском Больничном храме святого благоверного царевича Димитрия.

Напомним, что произведения Олега Павлова переведены на различные иностранные языки. Примечательно то, что Александр Солженицын доверил писателю свои публикации писем из фонда 1990-х годов. В 2002 году Павлов стал обладателем премии «Русский Букер».