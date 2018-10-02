«Нарвались»: Кокорин и Мамаев избили чиновника в ресторане Москвы

Пострадавшим оказался мужчина по имени Денис Пак, который является чиновником из Минпромторга. Футболисты Мамаев и Кокорин в Москве праздновали 10-летний юбилей своей дружбы, в итоге от их празднества пострадал глава департамента автопромышленности и ЖД-машиностроения.

Как сообщают СМИ, Александр Кокорин и Павел Мамаев оказались в эпицентре скандала. Футболисты стали инициаторами потасовки и драки столичном ресторане-кофейне, они избили мужчину. Утром 8 октября Мамаев и Кокорин отправились в заведение на северо-западе Москвы, там они собирались позавтракать. Спортсмены вели себя весьма странно, сотрудники кофейни даже подумали, что те находится под действием каких-то запрещенных препаратов.

По данным СМИ, они употребляли спиртное и кричали на весь ресторан. Своим поведением футболисты привлекали к себе очень много внимания. Сначала с дебоширами пытались справиться сотрудники заведения. Они просили, чтобы Мамаев и Кокорин перестали шуметь, но те не реагировали.

В итоге, в ситуацию решил вмешаться постоянный посетитель кофейни. Мужчина завтракал с разбушевавшимися футболистами в одном зале, он видел их поведение и решил не молчать. На замечание от посетителя Мамаев и Кокорин отреагировали крайне агрессивно.

По данным, они избили мужчину, не покидая стен ресторана. Затем футболисты стали швырять в посетителя стулья. Вскоре выяснилось, что посетителем, пострадавшим от кулаков Мамаева и Кокорина, является московский чиновник. СМИ пишут, что футболисты «нарвались» и теперь их явно ждут разбирательства. Александр Кокорин играет за ФК «Зенит», а Павел Мамаев – за «Краснодар». Инцидент с дебошем и избиением они еще не комментировали.