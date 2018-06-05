В Болгарии была изнасилована и убита журналистка Виктория Маринова

Убийство девушки связывают с ее профессиональной деятельностью.

В городе Русе в Болгарии было найдено тело журналистки Виктории Мариновой со следами насилия.

Представитель ОБСЕ по делам свободы прессы Гарлем Дезир заявил, что крайне опечален убийством журналистки. Он утверждает, что нужно лучше контролировать вопросы безопасности журналистов, так как она имеет первостепенное значение. Также, Дезир потребовал как можно быстрее найти виновных и провести все расследование крайне внимательно.

По словам полицейских, обнаруживших труп, девушка скончалась от удара по голове. Помимо этого, она была изнасилована. В нескольких метрах от тела была обнаружена машина 30-летней журналистки, но при этом пропали ключи от машины и мобильный телефон.

Есть предположение, что убийство может быть связано с расследованием махинаций с фондом ЕС, которым она занималась. Другая версия не связана с профессиональной деятельностью Виктории, так как недалеко от места преступления находится психиатрическая лечебница.

Теперь данным делом занимается следствие, которое уже ищет первые зацепки.

Напоминаем, что недавно в Турции исчез оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи. Он пропал в здании консульства Саудовской Аравии.