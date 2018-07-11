Пенсионер из Петербурга лишился квартиры, пока путешествовал за границей

Сообщается, что мошенники успели несколько раз продать жилую площадь, пока пенсионер находился на отдыхе. Вернувшись в сентябре из отпуска, он узнал в коммунальной службе, что квартира больше ему не принадлежит.

Об этом стало известно на официальном сайте городской прокуратуры. Удалось установить, что пожилой мужчина долгое время находился в разъездах. Он путешествовал. Вернувшись в сентябре домой, пенсионер обратился в коммунальные службы с запросом о задолженности по коммунальным платежам. Однако сотрудники уведомили его о том, что квартира, относительно которой мужчина хочет узнать необходимую для него информацию, чтобы погасить долг, больше не является его собственностью.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы. Их представителям удалось выяснить, что в июле жилое помещение, состоящее из четырех комнат, было продано. А впоследствии перепродано. Пенсионер заявил, что во время сделок находился за границей, никаких денег от продаж не получал и доверенностей на действия от его имени не оставлял. Сейчас сотрудники прокуратуры занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту случившегося по статье мошенничество в особо крупном размере, повлекшее за собой лишение права на жилье.