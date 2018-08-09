В центре Казани асфальт провалился под автокраном

Спецтехника застряла на перекрестке с колесами в глубокой яме. Очевидцы написали о происшествии в социальных сетях.

5 октября автокран ехал по улице Бутлерова в Вахитовском районе Казани. На пересечении с улицей Толстого участок асфальта длиной около двух метров провалился под тяжелым автомобилем. Последний сильно накренился. Один из комментаторов предположил, что под дорожным покрытием размыло грунт. Судя по цвету провалившейся зоны, асфальт в этом месте положили относительно недавно.

К радости автомобилистов, инцидент произошел не посреди проезжей части. А потому застрявший автокран не слишком затрудняет движение на участке пути.

Региональные СМИ отмечают, что это не первый случай дорожного обвала для Казани. В сентябре похожая яма появилась на улице Ершова. Лишь к началу октября среднюю полосу привели в порядок.