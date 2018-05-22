В Астрахани мужчина зарезал беременную жену на глазах у детей

Сегодня, 13:26 \\ Происшествия

Двое малолетних детей против своей воли стали свидетелями ужасной трагедии. 

 В Астрахани произошло зверское убийство. 

Местный житель во время ссоры со своей женой схватил нож и несколько раз ударил ее в сердце. 

Мужчина знал, что его жена ждет ребенка, но несмотря на это, не смог справиться со своими эмоциями и напал на беременную жену. 

Помимо этого, невольными свидетелями трагедии стали двое маленьких детей. 

Происшествие произошло 12 января. С того времени проводилось расследования и выяснялись детали преступления. 

Теперь мужчине грозит 17 лет заключения свободы за особо жестокое убийство.

Также стало известно, что в Астрахани посреди улицы загорелся легковой автомобиль. Предположительно, причиной пожара стала неисправная проводка.

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Автор - Тереза Кёльн
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