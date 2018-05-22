В Астрахани мужчина зарезал беременную жену на глазах у детей
Двое малолетних детей против своей воли стали свидетелями ужасной трагедии.
В Астрахани произошло зверское убийство.
Местный житель во время ссоры со своей женой схватил нож и несколько раз ударил ее в сердце.
Мужчина знал, что его жена ждет ребенка, но несмотря на это, не смог справиться со своими эмоциями и напал на беременную жену.
Помимо этого, невольными свидетелями трагедии стали двое маленьких детей.
Происшествие произошло 12 января. С того времени проводилось расследования и выяснялись детали преступления.
Теперь мужчине грозит 17 лет заключения свободы за особо жестокое убийство.
Также стало известно, что в Астрахани посреди улицы загорелся легковой автомобиль. Предположительно, причиной пожара стала неисправная проводка.