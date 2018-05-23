В Москве житель Таджикистана украл 170 мешков нижнего белья на 2,5 миллиона рублей

Сегодня, 12:17 \\ Происшествия

В столице Российской Федерации сообщается вновь о хищении имущества, но на этот раз не в денежном эквиваленте.

Сообщается, что накануне в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали приезжего, который украл партию комплектов нижнего белья из столичного торгового центра. Заявление в полицию было подано жителем Китая, который является представителем интересов коммерческой фирмы.

Злоумышленник смог заполучить 170 мешков продукции. Общая сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей. На данный момент известно, что было выдвинуто подозрение потенциальному злоумышленнику - 29-летнему гражданину Таджикистана.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. На данный момент неизвестно, нашлось ли украденное имущество.

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Автор - Татьяна Сазонова
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