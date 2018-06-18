В Новосибирской области произошел пожар в здании, в котором производили полиэтилен

В Новосибирской области вспыхнуло здание, в котором производили полиэтилен. Производство находится в дачном поселке Мочище.

Пожарным поступил звонок в 21:57, после которого сразу были отправлены машины для тушения огня.

Техники насчиталось около 11 единиц, а также 23 работающих с огнем пожарных. Возгорание ликвидировали в 22:32.

Огнем охвачена была территория в 1000 квадратных метров. В Новосибирском и Заельцовском районах случилось прерывание электричесва, которое в конечном итоге совсем отключили для безопасности.

Причины возгорание не известны и выясняются спасательными службами.

Ранее в Петербурге произошел пожар в продуктовом магазине «Пятерочка». Огонь тушили около получаса. Более 30-ти человек вывели из горящего магазина.