В Омске автомобиль утонул в кипятке из-за провала асфальта

Инцидент произошел утром 2 августа на улице Октябрьской. Об этом в социальной сети "ВКонтакте" рассказал очевидец.

Пользователь социальной сети опубликовал сообществе "Аварийный Омск" фотографии с места происшествия и описал ситуацию. Мужчина работает в детском саду неподалеку. По его словам, в центре Омска прорвало трубопровод с горячей водой. Авария спровоцировала провал асфальта. В этот момент на участке дороги оказался автомобиль, который тут же рухнул вниз и наполовину утонул в кипятке. Немногим позже в яму под весом машины сорвался ещё один кусок асфальта, из-за чего транспорт засел глубже.

Вокруг разлилась огромная лужа бурлящей воды. В Управлении единой дежурно-диспетчерской службе Омска отметили, что водителю удалось оперативно спастись при помощи прохожих. Вскоре о происшествии узнали сотрудники МЧС, которые огородили место аварии. Её предстоит устранять специалистам тепловой компании.