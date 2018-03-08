Американка получила переломы черепа из-за Kiki Challenge

Новая жертва известного вызова рассказала историю последствий, к которым привело ее желание снять ролик. В России же грозят штрафами.

Сегодня стало известно о том, что молодая американка по имени Анна Уорден получила сильные травмы в результате проведения Kiki Challenge. Об этом происшествии она рассказывает другим людям, предупреждая их о большой опасности.

На прошлой неделе девушка решила отправиться на прогулку с друзьями на своей машине. В неожиданный момент она выскочила из автомобиля в попытках воспроизвести популярный танец, который стал известен и даже превратился в челлендж по всему миру. Анна смогла запомнить мгновение перед тем, как упасть.

Как выяснилось позже, девушка ударилась головой и тем самым получила серьезные травмы. Теперь ей будет необходимо заново учиться передвигаться на собственных ногах, поскольку она получила многочисленные переломы черепа и кровоизлияние в голову.

Результатом этой выходки девушка поделилась в социальной сети, чтобы другие люди много раз подумали перед тем, как попытаться принять участие в скандальном Kiki Challenge.

Напомним, что американский комик Шигги запустил данный челлендж, который заключается в танце под новую песню хип-хоп исполнителя Дрейка.

Для того, чтобы отговорить граждан России участвовать в этом вызове, полиция города Рязань пригрозила штрафами в размере пятисот рублей за нарушения правил о высадке пассажиров.