Водитель автобуса в Алма-Ате смотрел порно прямо за рулем

Жители Алма-Аты оказались возмущены произошедшим. Остается неизвестным, какую ответственность за свою любовь к "клубничке" понесет водитель автобуса.

Как стало известно, водитель автобуса в Алма-Ате решил "снять стресс" и начал смотреть порноролики прямо за рулем. Он поставил телефон с роликом эротического содержания на приборную панель и, как ни в чем не бывало, продолжил свой путь. Пассажиры оказались возмущены таким поведением водителя, ведь в его телефон мог заглянуть маленький ребенок и увидеть весь этот разврат.

Другие отметили, что дети тут абсолютно не при чем, ведь водитель элементарно подвергал опасности всех пассажиров тем, что постоянно отвлекался от дороги. Пока остается неизвестным, как отреагировали на произошедшее в компании, где работает водитель.