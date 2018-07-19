Мужчина шокировал двух девочек половым органом в Набережных Челнах

30 июля дети встретили эксгибициониста на лестнице подъезда. Об этом пишут городские СМИ со слов источника в полиции.

По предварительной информации, две жительницы Набережных Челнов 9 и 15 лет около 22:40 встретили соседа между первым и вторым этажами жилого здания в составе 51-го комплекса. Мужчина обнажил собственный половой орган, чем сильно шокировал девочек.

Оказавшись дома, пострадавшие рассказали о произошедшем своим родителям. Те, в свою очередь, обратились к полицейским и написали заявление. Вскоре правоохранители задержали 31-летнего жителя того же дома. Он работает слесарем на заводе. Рабочего подозревают в развратных действиях относительно несовершеннолетних. Степень его вины определят по итогам доследственной проверки.