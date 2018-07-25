В Свердловской области закрыли детский лагерь из-за того что детей кормили фаст-фудом

Сегодня, 13:20 \\ Происшествия

Администрация города Среднеуральска свердловской области была вынуждена приостановить деятельность одного из местных детских лагерей. Причиной радикальных мер стало заключение соглашения между дирекцией детского учреждения и владельцами соседнего кафе быстрого питания. Воспитанники лагеря завтракали и обедали в соседнем учреждении общественного питания, причём рацион их питания невозможно назвать полезным.

 Вместо каши и овощей детям давали сэндвичи и наггетсы. Стоит отметить, что вышеперечисленные блюда могут пагубно сказаться на здоровье взрослых, а детям они категорически противопоказаны. Кроме прочего, оказалось, что это не единственное нарушение в детском лагере. На территории организации расположен только один туалет, не разделённый по половому признаку, дети не имели возможности поспать днём. По закону на территории лагеря постоянно должен находиться медицинский сотрудник, которые в случае необходимости окажет пострадавшим помощь, однако, директор пренебрёг и этим правилом. Городской суд посчитал условия не допустимыми для содержания детей, и постановил закрыть лагерь сроком на один месяц, для того чтобы дать сотрудникам возможность устранить все нарушения.

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Автор - Валерия Лисичкина
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