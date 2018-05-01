В Ростове оторвавшаяся со стройки доска убила породистого кота

Сегодня, 11:54 \\ Происшествия

Кота спасти так и не удалось, несмотря на все усилия ветеринаров. Сейчас выясняется, кто должен нести ответственность за произошедшее.

 Как стало известно, в ночь с 28 на 29 июля в Ростове поднялся сильный ветер, который повлек за собой трагедию. Так, со стройки ЖК "Сердце Ростова" сильным порывом ветра оторвало плохо закрепленную доску и понесло в сторону жилого дома. Там доска зацепила два балкона на Герасименко, 16, влетела на балкон и приземлилась прямо на кота.

Хозяйка породистого питомца сообщила о том, что доска переломала коту ребра и разорвала внутренние органы. Животное сразу же отвезли к ветеринару, где врачи более часа боролись за его жизнь, однако кот умер. Хозяйка сообщила о том, что коту было всего два года, сейчас выясняется, кто должен нести ответственность за произошедшее.

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Автор - Наталья Черная
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