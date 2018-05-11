Во Франции отдыхающих эвакуировали с пляжа из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны

Во французском городе Торрей вчера вечером была проведена эвакуация отдыхающих с пляжа, где обнаружили боевой снаряд Второй мировой войны.

Вчера во Франции туристы и просто местные отдыхающие, отправляясь на пляж, явно не ожидали, что купание придется прервать эвакуацией. Правоохранительные органы провели спасательные мероприятия и вывели с прибрежной зоны всех людей для их же безопасности.

Как сообщают местные СМИ, пляж был закрыт, поскольку бомба была найдена неподалеку от места купания. На место происшествия была направлена группа саперов. Власти утверждаю, что снаряд будет обезврежен в ближайшее время. Представители рабочей группы, которая находится на пляже, заявили, что бомба в длину достигает около 1 метра, а ее диаметр составляет 20 см. Территория была проверена на наличие других боевых снарядов, поскольку в городе Торрей уже не первый раз обнаруживают подобные находки. Около 10 бомб Второй мировой войны было найдено в том же районе.

Снаряды времен Второй мировой войны стали в последнее время часто находить и в других странах. Например, в мае в Гонконге из-за обнаруженной бомбы прошлого столетия властям пришлось приниматься за экстренную эвакуацию людей, находившихся в центральном районе Ван Чай, где расположено Генконсульство РФ. Снаряд был обнаружен рабочими во время стройки метрополитена.