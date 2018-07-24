Жительница Ульяновска обвинила иностранца в изнасиловании

Отмечается, что преступление произошло еще в мае текущего года, однако материалы дела передали в суд только сейчас. Отмечается, что скоро состоится судебное заседание.

Как стало известно, в мае жительница Ульяновска обвинила иностранца в том, что он подверг ее сексуальному насилию. О произошедшем она рассказала сотрудникам полиции спустя время после инцидента. Так, по словам жертвы изнасилования, вместе с друзьями она распивала спиртные напитки во время праздничного застолья.

Вместе с ними находился гражданин Узбекистана, который после застолья решил проводить новую знакомую до такси. По ее словам, как только они дошли до гаражных боксов, мужчина оттащил ее в темноту и изнасиловал. В отношении гражданина Узбекистана возбудили уголовное дело, материалы которого уже передали в суд.