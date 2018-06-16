Пассажиры Петербургского аэропорта были вынуждены добираться до самолёта босиком

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Жители северной столицы привыкли к хмурой погоде и частным дождям. Дожи - неотъемлемая часть Санкт-Петербурга, которая добавляет таинственности и немного прекрасной грусти атмосфере города. Однако к вчерашнему повороту событий клиенты аэропорта Пулково явно были не готовы. Внезапно на город обрушилась непогода, дождь неумолимо заливал всё вокруг.

 Так как на территории аэропорта за 10 минут образовалось целое «море» из луж, сотрудники аэропорта тоже не успели подготовиться к внештатной ситуации. Сложно было добраться с одного терминала аэропорта до другого, вода заливала всё, что только можно. Но пассажиры не растерялись, они решили, что отпуск им испортить не сможет ничего, и восприняли огромные лужи, как препятствие, которое нужно преодолеть. Клиенты Пулково снимали обувь и шли босиком от терминала до трапа самолёта. В социальных сетях пользователи шутили, что тем, кто лететь в отпуск на море, сначала придётся переплыть Петербургское море. Помимо этого случая, непогода не доставила неудобств путешественникам, самолёт отправился по расписанию и без задержек доставил клиентов в пункт назначения.

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Автор - Валерия Лисичкина
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