Пенсионерка в Нижнем Новгороде передала несуществующему внуку 200 тысяч рублей

Телефонный мошенник представился внуком старушки и рассказал, что деньги ему необходимы, чтобы не попасть в тюрьму.

Мошенники воспользовались уязвимостью пенсионерки, которая проснулась от телефонного звонка. Мужчина представился внуком 86-летней Анны Ивановны Брагиной и рассказал, что попал в ДТП. По его словам, он сбил женщину, и теперь ему нужно 200 тысяч рублей залога, чтобы не оказаться в тюрьме. Мошенник рассказал, что сам деньги забрать не может, так как находится в следственном изоляторе, поэтому за ними приедет его друг.

Пенсионерка из Нижнего Новгорода собрала нужную сумму и передала неизвестному. Спустя какое-то время женщина поняла, что внука у неё нет, и начала звонить в полицию. Правоохранительные органы завели уголовное дело, но поймать несуществующего внука почти невозможно, ведь злоумышленники не оставили никаких следов. Пенсионерка признаётся, что звонивший назвал её бабушкой. Она подумала, что в передрягу попал сын её двоюродного брата.