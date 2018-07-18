В Челябинской области дикий лось выскочил на дорогу и погиб в ДТП с "Волгой"

Стало известно о том, что дикое животное внезапно выскочило на дорогу. О произошедшем рассказали очевидцы в социальных сетях.

Буквально недавно поступили сведения о том, что на трассе Белорецк-Магнитогорск в Челябинской области произошло ДТП со смертельным исходом. Очевидцы сообщили о том, что неподалеку от деревни Бикулово "Волга" решила обогнать другой автомобиль, однако препятствие ей составил дикий лось, который внезапно выскочил на дорогу.

"Волга" не успела вовремя затормозить и на полной скорости влетела в животное. В результате инцидента никто из людей не пострадал, лось погиб на месте происшествия от удара.