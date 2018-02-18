В Дракино в Московской области разбился самолет

В деревне Серпуховского района произошло крушение самолета, на борту которого находились два человека. Одного удалось спасти, он жив.

Сегодня, 24 июля, стало известно о том, что в Подмосковье в деревне Дракино под Серпуховом разбился легкомоторный самолет Zlin-326. Как сообщается, один из двух находившихся человек на борту самолета жив. Второго спасатели пытаются достать из-под обломков.

По сообщениям неизвестных источников, на борту этого транспортного средства мог находиться прославленный пилот Игорь Турик.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало. Обстоятельства крушения легкомоторного самолёта также остаются неизвестными.

Напомним, что несколько дней назад над небом Финляндии разбился норвежский вертолет, на борту которого находились два человека. Один из них погиб.