В Астрахани для устрашения установлен "памятник" ДТП

Интересную инсталляцию установили в Астрахани. Это разрушенный автомобиль, который должен пугать автомобилистов и напоминать о последствиях аварий

В последнее время люди в разных концах мира проявляют креативность за креативностью в целях привлечь внимание общественности к проблемам, которые остро стоят на сегодняшний день. Одна из таких - регулярные аварии на автомобильных дорогах. ДТП происходят каждый день. Причем не по одному или два, а по 10-12 аварий. Итогом некоторых из них становятся только небольшие механические повреждения транспортных средств. Но многие являются причиной гибели огромного количества людей. Поэтому местные жители Астрахани решили необычным, резким, но, как полагают специалисты, действенным способом обратить внимание и напомнить, насколько важно соблюдать правила дорожного движения.

На железнодорожных переездах в городе Харабали установлен разрушенный автомобиль. Примечательно, что ему не специально наносили повреждения для установки "памятника". Эта машина действительно пострадала в результате аварии. Транспортное средство подвесили на столб. Под ним поместили табличку, на которой написали: «Сэкономишь минуту – потеряешь жизнь». Аналогичные автомобили были установлены ранее еще в нескольких местах: возле двух переездов в городе Астрахани, а также в посёлке Верхний Баскунчак.

Авторами акции являются путейцы Астраханского региона ПривЖД. Их целью является, прежде всего, профилактика и предостережение водителей от нарушения ПДД.

Напомним, не так давно в Астрахани участник ДТП скрылся с места происшествия после того, как совершил наезд на 3-летнюю девочку, которая переходила дорогу с мамой. Ребенок получил ушибы и ссадины и был оперативно доставлен в медицинское учреждение. Виновнику аварии не удалось далеко уйти. Вскоре после произошедшего он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.