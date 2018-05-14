Под Волгоградом живодерка расчленила котенка и записала все на видео

Страшное видео распространилось не только по всей области, но и пришло в Волгоград. Пользователи сети возмущены поступком неизвестной девушки, они посчитали, что у нее явные отклонения в психике.

В городе Михайловка под Волгоградом неизвестная девушка поиздевалась над маленьким котенком, а затем сняла на видео, как расчленяет животное. Зоозащитники решили распространить данное видео в социальных сетях, а также разместили фотографию предположительной живодерки, чтобы пользователи помогли ее найти и привлечь к ответственности.

Жители Волгограда тут же отреагировали на произошедшее, отметив, что они оказались в шоке от увиденного. Они отметили, что до сих пор не могут понять, что на самом деле движет такими людьми, которые не видят разницы в том, что такое хорошо, а что такое плохо. Они отмечают, что когда-то эта дамочка также убьет человека и покажет, как расчленяет его, прямо на видео. Многие пользователи отметили, что у девушки явные отклонения в психике, потому ее следует как можно скорее найти, чтобы она не причинила вред кому-нибудь еще.

Другие же агрессивно высказались в адрес живодерки и отметили, что наказание за жестокое обращение следует ужесточить, а в некоторых случая убийц стоит подвергнуть тому же, что они сделали с домашними питомцами.

Стоит отметить, что мать живодерки решила оправдать свою дочь, отметив, что котенок просто был больной, потому девушка таким образом решила избавить его от страданий. Сама девушка хотела поступать учиться на ветеринара и мечтает помогать животным. Мать живодерки рассказала, что у них дома уже была полиция, которая провела беседу с ее дочерью.