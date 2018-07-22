Британские боксеры изнасиловали девушку на Ибице

На Ибице девушка обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании.

Главными подозреваемыми стали трое британских боксеров: Пол и Сонни Аптон, Брэдли Смит. Известно, что спортсмены когда-то тренировались с бывшим чемпионом мира Рикки Хаттоном. Сам инцидент произошел 19 июля.

Согласно заявлению девушки, она отдыхала на Ибице со своими подругами. По ее словам, познакомились они со спортсменами во время, когда находились в баре. В один момент подруга потерпевшей сказали, что скоро вернуться, и покинули заведение. Тогда пострадавшая осталась наедине со своими новыми знакомыми.

Девушка рассказала правоохранительным органам, что ее самочувствие резко ухудшилось. Боксеры предложили, чтобы они помогли ей и довели до отеля. Один из спортсменов дал девушке две таблетки, после чего все они двинулись на пляж. Спустя некоторое время боксеры отвели ее в свой номер, где стали держать ее силой и насиловать.

Сотрудники полиции задержали главных подозреваемых по делу «изнасилование». Все трое отказываются признавать свою вину и требуют освобождения под залог.