В Санкт-Петербурге мужчина погиб из-за своей галантности

Трагедия произошла вчера вечером. По словам очевидцев, на набережной Невы гуляла пара, по неосторожности дама уронила сумочку в реку. Галантный кавалер решил произвести впечатление, и полез за дамской сумкой в реку. А как иначе, ведь жители северной столицы славятся своей культурностью и вежливостью.

Стоит отметить, что вещь отнесло течением достаточно далеко, но герой не смутился и поплыл. Молодой человек добрался до объекта и даже взял его в руки, но во время попытки вернуться на берег, просто исчез в воде. Местные жители утверждают, что вода в Неве достаточно холодная, из-за чего парня могла поразить судорога, вследствие чего парень возможно утонул. Пользователи социальных сетей отметили, что петербуржец очень глупо погиб. На Октябрьскую набережную немедленно прибыли специалисты. На данный момент не сообщается о нахождении молодого человека или его тела.

Известно, что за последние несколько месяцев в Санкт-Петербурге утонули около двадцати человек.