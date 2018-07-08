На востоке Москвы преступник выстрелил в двух мужчин, а затем ранил себя в ногу

Вчера в столичном доме, который находится на улице Рудневка, произошёл не приятный инцидент. По словам очевидцев, двое прохожих стали свидетелями того, что мужчина, явно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избивал супругу. Прохожие заступились за девушку, однако, пьяному хулигану не понравилось, что посторонние люди вмешиваются в его семейную жизнь.

Преступник зашёл домой, чтобы взять травматический пистолет. В результате стрельбы один защитник получил ранение в область сердце, а второй в шею. Затем каким-то образом, алкоголик выстрели себе в ногу. Сообщается, что потом стрелявший был избит друзьями пострадавших.

Мужчины находятся в больнице, врачи опасаются за их жизни. Судьба преступника не известна.

Соседи супружеской пары утверждают, что семья часто ссорится. Из-за стен постоянно доносятся крики и звуки избиения. В этот раз причиной агрессивного поведения мужа стало то, что супруге стало нехорошо, когда пара возвращалась домой, в результате женщину стошнило, и таксист потребовал оплатить химчистку автомобиля.