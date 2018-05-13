Из-за тайфуна во Вьетнаме погибли 10 человек, ещё 12 пропали без вести

Тайфун «Сон-Тинь» уменьшился до масштабов тропического ливня, но всё ещё продолжает забирать жизни.

По данным местных СМИ, по причине стихийного бедствия погибли 10 человек, ещё несколько доставлены в местные больницы с травмами, 12 считаются пропавшими без вести. Сильнее всех пострадали провинции, расположенные на севере Вьетнама. Сейчас ливни обрушились на центральные провинции Тханьхоа и Нгеан. МВД России призывает туристов отказаться от поездок в Лаос, Вьетнам и Таиланд.

Большой ущерб был нанесён фермерам. По меньшей мере, 80 тысяч гектаров рисовых полей и других сельскохозяйственных культур было затоплено. Из-за оползней парализовано движение по основным автомагистралям. Несколько небольших населённых пунктов остались без электричества и мобильной связи. Разрушены и затоплены тысячи зданий. Власти начали спасательную операцию и экстренно переселяют жителей. Метеорологи запрещают кораблям покидать бухты, а самолётам взлетать в небо.