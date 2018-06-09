Крымчане недовольны ямами и трещинами на новом тротуаре

Тротуар в одном из городов полуострова положили всего месяц назад, но он уже непригоден для эксплуатации.

Жительница полуострова поделилась снимком в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте». Женщина осталась недовольна новым асфальтом, который всего за месяц покрылся трещинами. По ужасному асфальту совершенно невозможно проехать с коляской. Он провалился, из-за чего в образовавшуюся яму собирается вода после дождей.

Крымчане поддержали недовольство женщины, порекомендовали отправить фото в органы власти и привлечь к ответственности подрядчика. Комментаторы допускают, что некачественный асфальт является причиной разворовывания бюджета полуострова. Один из пользователей уверен, что стоит обратиться в водоканал и теплосеть, ведь неисправность могла быть вызвана аварией в водяных трубах под тротуаром.