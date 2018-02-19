Житель Великобритании нашел в саду подземную комнату и рискнул подхватить чуму

Мужчина обнаружили на своем частном участке возле дома небольшой провал, ведущий к подобию древнего колодца. Он заинтересовался предназначением объекта и спросил о нем пользователей ресурса Imgur.

По словам автора rhyscarter6, подземную комнату он раскопал у созданного в 1888 году дома в графстве Суффолк, расположенном в восточной Англии. Ведомый любопытством, житель Великобритании рискнул спуститься вниз. Шахта глубиной около двух метров выложена кирпичом. Её диаметр около 120 сантиметров. В стенке оказалась довольно широкая труба, идущая со стороны дома. На дне мужчина отыскал массивный каменный люк с проржавевшим кольцом-ручкой и небольшую металлическую пуговицу.

Публикация произвела резонанс на форуме. Один из пользователей сумел раскрыть тайну секретного колодца. По его мнению, британец наткнулся на столетний отстойник для нечистот. Другой автор предупредил: в подобных местах можно подхватить бубонную чуму, возбудители которой могли сохраниться в некоторых регионах Европы и Великобритании. Он призвал владельца участка и его близких тщательно продезинфицировать руки во избежание заражения.