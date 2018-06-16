В Татарстане женщина расчленила мужа и спрятала возле кабачков

В Татарстане женщина убила своего мужа. Решив скрыть преступление, она прибегла к странному способу.

Согласно информации правоохранительных органов, с середины июня в Татарстане потерпевший был в розыске, когда его жена заявила о его пропаже. Недавно труп мужчины обнаружили на огороде его же супруги.

Сотрудники полиции выяснили, что 33-летний мужчина поссорился со своей супругой. В разгаре конфликта она не сдержалась, взяла в руки кухонный нож и зарезала своего избранника. От тяжелых ранений потерпевший умер на месте происшествия. Свое преступление женщина решила скрыть и спрятать труп мужа.

Тогда она расчленила тело на несколько частей и прятала его на своем огороде возле кабачков. После этого, чтобы отвести от себя подозрения женщина обратилась в полицию, где заявила о том, что ее супруг пропал. Мужчину искали больше месяца. Труп обнаружили тогда, когда сотрудники полиции решили сделать обыск дома и участка, где пострадавший жил с супругой. Кроме тела, правоохранители нашли ковер, столярные инструменты и тот самый нож, которым был убит потерпевший.

Сотрудники полиции задержали женщину и возбудили уголовное дело по статье «убийство». Продолжается следствие для поисков новых деталей происшествия.