В Красноярске администрация помогла местным жителям ликвидировать несанкционированную свалку

Жители Красноярска устроили целую свалку во дворе одного из домов Кировского района. Так около жилого дома №8 по улице Монтажников, образовалась целая гора мусора. Жители района пытались своими силами избавиться от свалки, однако, как они сами отмечают, после возможной очистки мусор сразу появлялся вновь.









Дело в том, что отходы свозили на несанкционированную свалку не только с Кировского, но и с окрестных районов города. В горах мусора можно разглядеть бытовые отходы, остатки еды, строительный мусор, предметы интерьера. Жители города не стеснялись привозить отходы с дач и гаражей.

С призывами о помощи местные жители обратились в районную администрацию. Благодаря проекту «Убери лишнее», который проводится в Красноярске каждую неделю, с территории района ликвидировали 8 несанкционированных мусорных гор, в том числе и на улице Монтажников. Сейчас главной задачей является сохранить чистоту. Эта работа предстоит местной управляющей компании.

Власти города отмечают проблему самостоятельно созданных свалок актуальной, отмечают, что мусор в не предназначенных для этого местах появляется из-за невоспитанности самих жителей и плохо оборудованных площадок для сбора отходов.