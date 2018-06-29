Опасные медицинские отходы найдены на свалке под Новосибирском

В небольшом населённом пункте под Новосибирском сотрудники медицинского учреждения, пренебрегая правилами, выбрасывают медицинские отходы вместе с бытовым мусором. Так на свалке в селе Убинское местные жители заметили использованные шприцы и пробирки с остатками крови, а также вёдра с пометками о том, что в них хранились материалы класса «Б», что является опасным для жизни и здоровья населения.

Медицинские работники обязаны утилизировать мусор в специальные мешки или контейнеры яркого цвета, и обеспечивать вывоз отходов специализированным транспортом. Подобные пренебрежения мерами безопасности недопустимы. Местные активисты утверждают, что в округе расположено только одно медицинское учреждение, способное на подобные действия.

Жители села уже обратились в соответствующие органы, с просьбой проконтролировать способ утилизации отходов в этой и других больницах. К сожалению, это не единичный случай ненадлежащего вывоза медицинских отходов, так как в медицинских организациях, расположенных в маленьких населённых пунктах, существует проблема материального обеспечения, соответственно работникам иногда не хватает денежных средств на приобретения медицинских продуктов, не то что на их утилизацию. Многие жители радуются, что в их посёлке вообще есть больница.