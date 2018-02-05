Игрок World of Tanks застрелил мужчину и снова сел играть

В Новосибирске 44-летний мужчина застрелил человека, который пытался проникнуть к нему в дом, а после снова отправился за компьютер.

Житель Новосибирска стоял у окна, когда увидел, что неизвестный в маске бродит во дворе около его дома. Мужчина спустился вниз, взяв с собой ружье, чтобы проверить, вдруг к нему забрался грабитель. Когда игроман оказался на улице, он принялся осматривать территорию своего участка, как вдруг перед ним неожиданно возник нежеланный гость в маске. Испугавшись, новосибирец нажал на курок, подстрелив неизвестного. После произведения выстрела незнакомец убежал в неизвестном направлении.

Геймер как ни в чем не бывало вернулся в дом, сел за компьютер и продолжил игру, которую был вынужден прервать.

Позже полиция обнаружила недалеко от места происшествия труп. В скорую помощь позвонил обнаруживший застреленного мужчину прохожий. Примечательно, что убитый действительно оказался заядлым грабителем. На его счету несколько судимостей за более двух десятков совершенных краж и ограблений.

Новосибирца задержали, возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Мужчина позже сам признался, что спустил курок автоматически, будто нажал на кнопку мыши. Если обвиняемый будет признан судом виновным, ему грозит наказание в виде реального лишения свободы сроком до двух лет. У него дома полиция нашла целую коллекцию оружия. Мужчина вину признал, но отметил, что умысла убивать незнакомца не было, хотел лишь защитить себя и свой дом.