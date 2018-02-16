В Омской области мужчина праздновал рождение сына и изнасиловал соседку

24-летняя девушка пришла к своему соседу на застолье, которое тот устроил по случаю рождения своего сына. В итоге, мужчина позвал знакомую «подышать воздухом», после чего ее изнасиловал.

В Оконешниковском районе Омской области в полицию обратилась жительница одного из сел. Она сообщила, что ее изнасиловал сосед. По словам пострадавшей, в ночь на 14 июля она посетила застолье своего односельчанина.

Мужчина, проживающий рядом с ней, праздновал рождение сына. Соседка пришла поздравить новоиспеченного отца, на вечеринке были и другие сельчане. Застолье не предвещало беды, ведь повод был очень радостным – у мужчины родился сын. Однако, все закончилось вовсе не так, как предполагала девушка, согласившись идти поздравлять соседа.

Уже ближе к утру сосед предложил своей знакомой выйти на улицу. Там он силой затащил девушку в баню, где ее изнасиловал. Полиция уже установила, что предполагаемый насильник уже имеет судимость за кражу. За изнасилование соседки мужчина может получить до 6 лет тюрьмы.