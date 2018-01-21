Собянин рассказал о состоянии здоровья пострадавших в результате взрыва бытового газа

Сегодня в столичном кафе произошёл пожар, известно о двенадцати пострадавших. О состоянии потерпевших рассказал мэр Москвы на одной из официальных страничек в социальных сетях.

По словам Сергея Собянина, жертвы инцидента госпитализированы в 3 разные больницы города, которые могут оказать достойную помощь пострадавшим от ожогов. На данный момент состояние здоровья потерпевших находится в средней тяжести, но опасения у медиков не вызывает. Напомним, что по предварительным данным, взрыв произошёл из-за пренебрежения мерами безопасности при использовании бытового газа. Очевидцы утверждают, что инцидент произошёл в кафе на улице Авиационной, однако, бытует версия, что взрыв произошёл не в месте общественного питания, а в автомобильном сервисе, который находится по соседству. Возгорание началось после трёх хлопков, что и свидетельствует о взрыве газа. Ликвидировать пожар удалось в 4 часа дня. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, сейчас проводится детальное расследование и все необходимые экспертизы для установления виновных.