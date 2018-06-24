Медведь остановил движение на трассе в Пермском крае

Животное вышло на автодорогу "Усинск – Харьяга" и, как кажется, вообще не боялось людей и машин. О нем в социальных сетях рассказали очевидцы.

В Пермском крае медведь остановил движение на трассе "Усинск – Харьяга". В этот момент очевидцы событий сумели снять на видео, как он себя вел. Автор одной из видеозаписей, которая попала в сеть, рассказал, что ехал на большегрузе, когда заметил косолапого у обочины. Он остановил транспорт и посмотрел на него. По его словам, животное было не очень крупным. Скорее всего, это был всего лишь медвежонок, который немного подрос.

Он еще некоторое время побегал туда-сюда через дорогу, ненадолго останавливаясь и разглядывая людей в машинах, которые также притормаживали, чтобы полюбоваться диким зверем. Некоторые предположили, что тот вышел из лесополосы в поисках пищи.