Такую версию выдвинул Мэттью Роули, который является родным братом пострадавшего Чарльза Роули и знакомым погибшей Дон Стерджесс. Данные передает британская компания общественного телевещания Би-би-си.

В СМИ предоставляют данные новой версии о том, каким образом была отравлена пара из города Эймсбери, находящийся в Великобритании. Источником выступает брат одного из пострадавших Мэттью Роули. По какой-то причине от считает, что нервно-паралитический газ "Новичок" находился во флаконе из-под духов‍, и, произведя распыление вещества, его брат и подруга Дон Стерджесс были отравлены.

Представители СМИ попытались найти подтверждение этих слов в Скотленд-Ярде, однако там от комментариев воздержались. Между тем, некоторые британские журналисты заключили, что версия может оказаться правдивой, раз не прозвучало ее опровержения.

В интервью Мэттью Роули также выразил свое огорчение по поводу того, какие изменения в характере стали происходить у его брата после отравления. По его словам, он стал вести себя по-другому, так что его теперь не узнать.