Японский болельщик ЧМ заставил полицию искать вора, похитившего у него 100 рублей

Японец не стал оставлять «вопиющий инцидент» в стороне, ради этого он провел 4 часа в отделе МВД. Болельщик решил, что вора нужно найти и наказать, пусть даже тот 100 рублей не крал, а занимал.

36-летний Такори Татеши из Японии прилетел в Россию на ЧМ-2018. Он остановился в одном из московских хостелов. Сосед японца попросил его одолжить ему 100 рублей. Отзывчивый болельщик не стал отказывать новому знакомому. Однако, доброта японца стала его наказанием. Сосед куда-то исчез, а «кровные» 100 рублей болельщик так и не получил обратно.

Поразмыслив, он решил, что ситуацию можно назвать кражей. Японец вызвал полицию и заявил, что у него похитили 100 рублей. Правоохранители с трудом могли совладать со смехом, который их стремительно одолевал. Они попытались объяснить японцу, что из-за 100 рублей ему придется ехать в отделение и заполнять много документов. Болельщик не испугался бюрократических угроз и решительно отправился в отделение.

Там он провел почти 4 часа. Полиция приняла заявление и уже сообщила о начатых проверках. Японец уверен, что вор должен быть наказан, пусть и сумма кражи не столь значительна.