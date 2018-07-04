Медведь пытался вскрыть автомобиль на Камчатке

Косолапый заинтересовался содержимым салона Subaru Forester. В это время очевидец снял его действия на камеру.

Медведь забрался на крышу автомобиля и некоторое время топтался по металлу, обнюхивая и пытаясь найти способ пробраться внутрь. Он не обращал внимания на оператора, который стоял в нескольких метрах. В итоге молодой хищник аккуратно спустился на землю и попытался вскрыть дверь оттуда. Чем дело закончилось, неизвестно. Автор видео решил убраться на безопасное расстояние.

Ситуацию прокомментировали в агентстве Камчатки по лесному хозяйству и охране животных. Официальных жалоб в ведомство не поступало. Сотрудники предположили, что медведь учуял в машине какие-то пищевые продукты и пожелал ими завладеть. Вероятно, инцидент произошел в Елизовском районе рядом с поселком Малки.