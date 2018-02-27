В Киеве машина с депутатами въехала в толпу митингующих: есть пострадавшие

Один мужчина в результате наезда автомобиля, в котором находились 3 народных депутата Украины, получил открытый перелом ноги. Еще один также получил травмы, депутаты своей вины не признают.

По словам очевидцев, чьи слова передает издание Nation-News, митингующие хотели заблокировать автомобилю выезд из здания парламента. В итоге, машина въехала в толпу, из-за чего два человека получили травмы.

В машине находился депутат Павел Пинзенык и еще двое народных избранников. Якобы, митингующие собирались «линчевать» нардепов. По словам Пензеныка, участники митинга бросились на машину, когда увидели, что в ней находятся три депутата. Митингующие, утверждает он, стали бить машину руками и ногами, а некоторые использовали для ударов тяжелые предметы.

Павел Пензенык также утверждает, что митингующие разбили заднее стекло машины, и на авто остались следы крови от кулаков разъяренных «линчевателей». По словам нардепа, он и его коллеги оказались в окружении участников митинга и полиции. В инциденте разбирается полиция.

Митингующие выступают против нового решения правительства Украины. Не так давно полиции предоставили разрешение осуществлять проверку машин с иностранной регистрацией и притягивать их к ответственности по статьям таможенного законодательства. Участники митинга требуют, чтобы власти Украины отменили конфискацию нерастаможенных машин, у которых истек срок пребывания в стране.