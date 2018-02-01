Отдать детей в приют предложили родителям из аварийного дома власти Кургана

Письмо с подобным содержанием получили жильцы рушащегося дома от замгубернатора Курганской области Александра Карпова в ответ на многочисленные просьбы о переселении.

В Кургане назрела критическая ситуация, из-за которой оказались в опасности жизни десятков людей, в том числе детей. Жители аварийного дома уверенны - вскоре из здания вывалится стена, из-за чего крыша рухнет прямо им на головы. Они очень переживают за свои жизни, однако ровно на столько же, если не больше, их возмущает реакция местных властей. Те предложили родителям отдать своих детей в приют, дабы те не пострадали, а самим переселиться маневренный фонд.

Жильцы аварийного дома не согласились на это условие и подали в суд на администрацию Кургана. В ходе заседания они рассказали, что самостоятельно прилагали усилия для укрепления строения, однако ничего не помогает. Судебная экспертиза доказала, что дом не подлежит к заселению. Разбирательство продолжится, так как жильцы не уточнили, какие требования имеют по метражу квартир, в которые намереваются переселиться по воле властей.